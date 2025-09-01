Лицей № 2 открылся в Ступино после масштабного капитального ремонта
Фото - © пресс-служба администрации
День знаний в этом году стал для лицея № 2 особенным— школа открыла двери для учеников после капитального ремонта. Ребят встречают обновлённые классы, современное оборудование и уютные пространства для учёбы и творчества, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.
В торжественной линейке приняли участие глава округа Сергей Мужальских, депутат Мособлдумы, член фракции «Единая Россия» Андрей Голубев, заместители главы Юлия Калинина, Елена Генералова, начальник управления образования Елена Казакова.
В этом году впервые переступили порог школы 65 первоклассников. Для 26 выпускников линейка стала последней — впереди их ждёт ответственный экзаменационный год.
Сергей Мужальских поздравил ребят с таким значимым днем.
«Сегодня вы вошли в полностью обновленную школу. Каждый год мы приводим в порядок несколько образовательных учреждений округа. В этом году на капитальный ремонт уходят лицей № 1 и Малинская школа. В округе у нас более 20 тысяч ребят сели за парты, 1202 из них — первоклассники. Желаю ставить перед собой цели и всегда достигать их, новых знаний и побед. Успехов и удачи!» — отметил Мужальских.
Андрей Голубев присоединился к поздравлениям.
«Сегодняшний праздник близок всем поколениям. Пусть учебный год подарит вам новые знания, яркие впечатления и уверенность в своих силах. Выпускникам желаю достойно пройти этот ответственный этап и добиться высоких результатов», — сказал Голубев.
Первый звонок прозвенел в обновленных стенах, подарив детям, педагогам и родителям атмосферу настоящего праздника.
Каждый первоклассник в этом году получил подарок от главы округа — книгу «Моя малая Родина», рассказывающую о героях и достижениях ступинской земли.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказывал, что в области каждый год капитально ремонтируют порядка 60 школ, актуальность данной темы не уменьшается.
«Это президентская инициатива. Мы 62-65 школ каждый год ремонтируем», — уточнил Воробьев.