Лицеи Рошали и Шатуры удостоены знака качества образовательных организаций

14 ноября на конференции по оценке качества образования Анзор Музаев — руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования — объявил о присвоении знаков качества школам с высокими образовательными результатами и высокой культурой оценивания. Об этом сообщает пресс-служба администрации Шатуры.

Из 970 школ России отмечены 77 школ Московской области. Они продемонстрировали высокую объективность оценивания. Среди них знаком качества «Высокая культура оценивания» удостоены Лицей города Шатуры и Лицей имени Героя Советского Союза В. В. Гусева города Рошаль. Почетные знаки школы могут разместить на своих сайтах.

Проект «Знак качества» запущен Рособрнадзором в 2025 году. Основной его целью является признание тех образовательных учреждений, которые демонстрируют высокие результаты в обучении и объективность в оценочных процессах. Отличительные знаки «Высокая культура оценивания» и «Высокое качество образования» будут присваивать ежегодно на основе итогов Всероссийских проверочных работ в сопоставлении с результатами ЕГЭ и ОГЭ.

Такие знаки станут не только символом достижений школы, но и дополнительным стимулом для улучшения качества образования и усиления доверия родителей к системе российского образования.

В Подмосковье хорошие результаты в сфере образования благодаря открытости школ к нововведениям и диалогу с обществом, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Особенно я хочу отметить наши флагманские школы, но подчеркнуть не их привилегированность, а то, что они всегда открыты (к диалогу, к чему-то новому — ред.)», — сказал Воробьев.