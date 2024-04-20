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Литовского рэпера Платину задержали во время концерта в Томске

Томская полиция задержала литовского рэпера Платину, Роберта Плаудиса, прямо во время концерта, сообщает Telegram-канал ведомства.

Ему вменяют сразу четыре административные статьи, в частности, пропаганду наркотиков.

«Сотрудниками полиции в ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия в городе Томске по улице Красноармейской был задержан гражданин Латвии», — сказано в сообщении.

Выяснилось, что цель въезда музыканта в страну, которая обозначалась как туризм, не соответствует осуществляемой им деятельности. В отношении Плаудиса составили ряд административных протоколов.

«Решается вопрос о привлечении молодого человека к ответственности по статье 6.13 КоАП РФ (пропаганда наркотиков)», — уточнили в ведомстве.

Рэпера в ближайшее время доставят в суд для принятия решения по административным материалам.