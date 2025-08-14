Лисичек и сыроежек нет: Ленобласть столкнулась с дефицитом грибов в лесу

В лесах Ленобласти наблюдается острый дефицит грибов, из-за чего большинство грибников возвращаются домой ни с чем. По словам специалистов, несмотря на общую неурожайность, в лесах иногда встречаются редкие экземпляры, среди которых особое место занимает гиднеллум пека, больше известный как «кровавый зуб», пишет «Бриф24» .

Экологи предупреждают, что этот необычный белый гриб с характерными красными пятнами, напоминающими брызги крови, хоть и не ядовит, но абсолютно непригоден для употребления в пищу. Особенно важно помнить, что сбор «кровавого зуба» запрещен законодательством, а нарушителям грозит уголовное преследование.

В сообществе «Грибы и Грибники СПб» участники поделились своими редкими находками из Всеволожского района. Среди них оказался необычный паутинник фиолетового цвета, фотографию которого опубликовала одна из участниц группы. Несмотря на то, что этот гриб считается съедобным, специалисты не рекомендуют его собирать.

По сообщениям грибников, им также удалось найти небольшое количество других видов грибов, включая лисички, белые, подосиновики и сыроежки.