сегодня в 10:17

Ликсутов: кабели для метро Москвы будут производить по офсетным контрактам

Столица объявила электронные конкурсы на право заключения 2 офсетных контрактов, подразумевающих поставки кабельно-проводниковой продукции. Об этом сообщил замммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Он напомнил, что офсетные контракты являются важным инструментом привлечения инвесторов и одной из главных мер поддержки столичной промышленности.

«По распоряжению мэра Москвы Сергея Собянина мы объявили электронные конкурсы на поставку кабельно-проводниковой продукции для нужд московского метрополитена. По условиям офсетных контрактов город гарантирует приобретение более 39 тыс. км кабеля в течение 10 лет», — сказал Ликсутов.

В соответствии с условиями контрактов, победители конкурса на протяжении году будут должны создать или модернизировать в городе производство кабельно-проводниковой продукции.

«Совокупные инвестиции в освоение производства превысят 400 млн рублей. Реализация офсетных контрактов позволит снизить общую стоимость закупки и повысить уровень локализации высокотехнологичной продукции», — рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Анатолий Гарбузов.

Начиная с 2017 года столичное правительство заключило свыше 20 офсетов на поставку электротранспорта, тяговых аккумуляторных батарей, элементов благоустройства, систем хранения архивов, продуктов питания для молочных кухонь, медизделий и лекарств. Суммарный объем закупок по данным контрактам превысит 415 млрд рублей. Всего появится более 7 тыс. рабочих мест.

По 8 офсетам инвесторами уже окончено создание производств и начаты поставки продукции. Москва получает лекарственные препараты для лечения аутоиммунных, эндокринных, кардиологических и онкологических заболеваний, а также нейролептики, антидепрессанты, анальгезирующие препараты. Соцучреждения столицы получают медизделия, а молочно-раздаточные пункты — детское питание.

Три из заключенных офсетных контрактов имеют межсубъектный характер. Партнерами столицы являются Оренбургская, Владимирская области и Республика Карелия. По этим договорам Москва будет получать посадочные комплектны тюльпанов, стабилизирующую добавку и щебень для строительства дорог.