Летом в ступинском парке культуры и отдыха прошли более 300 мероприятий

Глава городского округа Ступино Сергей Мужальских на совещании губернатора Андрея Воробьева с правительством и главами обсудил темпы благоустройства общественных пространств, культурное и спортивное наполнение парков. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

«Благоустройство — важная работа, в нее вовлечены жители. Парки стали визитными карточками для многих городов, только за летний сезон посещаемость выросла на 4,3 млн. Люди приходят туда за позитивом, эмоциями, и наша задача — все это обеспечить через события, фестивали, концерты, спортивные турниры, а также — через инфраструктуру и комфорт. Впереди зимний сезон, прошу сделать все необходимое, чтобы парки радовали жителей, создавали хорошее настроение, — сказал Андрей Воробьев. — В этом году мы благоустраиваем 90 объектов. Больше половины сдано — видим положительные отклики из многих территорий. Важно закончить остальные. На 2025 год запланировали работы на 75 объектах».

В рамках всероссийского форума по развитию малых городов и исторических поселений Московская область отмечена, как лучший регион по развитию этого проекта. Ступино — один из 6 городов победителей конкурса. Ведется работа по проектированию.

Продолжается программа по развитию катков в Подмосковье. 1 декабря начнёт работу каток и в Ступино.

В Московской области 194 парка культуры и отдыха. Регулярно там проводятся культурные и спортивные мероприятия, в которых может принять участие любой желающий.

«За летний период в парке Островского прошло более 300 мероприятий, которые посетило свыше 50 тысяч жителей и гостей округа. В этом году в парке установлено 10 аттракционов, работает 4 точки питания. Зимой установим тюбинговую горку», — рассказал Мужальских.

По словам руководителя муниципалитета, в 2025-м запланирован ремонт танцверанды с перепрофилированием в молодёжную сценическую площадку, строительство кафе, установка площадки ПДД для детей и подростков, обустройство зоны барбекю и другое.

Завершена масштабная реконструкция бульвара Победы, превратившая его в современное общественное пространство. Благоустроено 5 общественных территорий, о которых нас просили жители.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.