Летчик-истребитель из Раменского модернизировал электросамокат

Артур Саркисян — летчик-истребитель, авиационный фотограф и видеооператор, создатель уникальных систем для съемок в полете. Он превратил обычный электросамокат в надежный, комфортный и быстрый городской транспорт, рассчитанный на любую погоду, сообщила пресс-служба администрации Раменского муниципального округа.

Артур Саркисян рассказал съемочной группе РамТВ о своем увлечении. Он модернизировал самокат так, что от него осталась только база. Новый самокат обладает современным дизайном, стал мощнее и технологичнее. Артур заменил все узлы и электронику, силовую часть, аккумулятор, проводку, подвеску, органы управления и светотехнику.

Как подчеркивает сам Артур, отношение к самокату — это уже не просто хобби, а философия. Он сравнивает это с верховой ездой. Основной акцент — комфорт езды, безопасность и эргономика, как в самолете.

Также Артур усовершенствовал шлем, который теперь имеет зимний и летний режимы, аккумулятор, автономный подогрев, систему антизапотевания и вентиляции.

