III класс пожарной опасности ожидается на территории Подмосковья 1–3 мая

Жителям Подмосковья рассказали о лесопожарной обстановке в регионе с 1 по 30 м. Подробности сообщила пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

30 апреля на территории гослесфонда Московской области произошел один пожар на площади 3,7 га в Белоомутском участковом лесничестве в 8 км от деревни Моховое городского округа Луховицы. При тушении возгорания задействовали 10 единиц техники и 26 человек личного состава лесопожарных формирований. Пожар потушили в день выявления.

1 мая на всей территории Московской области ожидается III класс пожарной опасности.

2 мая на всей территории Московской области ожидается III класс пожарной опасности.

3 мая на всей территории Московской области ожидается III класс пожарной опасности.

В ближайшие дни температура будет от плюс 7 до плюс 11 градусов, ночью — от плюс 4 до плюс 8 градусов. Синоптики обещают облачную погоду, без осадков.

В случае обнаружения возгорания нужно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что костры и травяные палы представляют угрозу и требуют технологического подхода, своевременной подготовки к пожароопасному периоду.

«Мы обратили внимание на то, что в ряде муниципалитетов часто люди сигнализируют нам о возгораниях, которые связаны с человеческим фактором — пал травы или шашлыки. У нас 95% пожаров случается по вине человека. Больше всего в Балашихе, Орехово-Зуеве, Воскресенске», — сказал Воробьев.