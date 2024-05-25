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Жителям Подмосковья рассказали о лесопожарной обстановке в лесах на 25-27 мая

Стали известны подробности лесопожарной обстановки в Подмосковье на 25-27 мая. 24 мая на территории гослесфонда Московской области произошел один пожар: на площади 0,5 га в Кучинском участковом лесничестве (Ногинский филиал ГКУ МО «Мособллес») 2 км от микрорайона ВНИИПО г. о. Балашиха. Об этом сообщила пресс-служба комитета лесного хозяйства региона.

При тушении возгорания были задействованы 7 единиц техники и 15 человек. Пожар был потушили в день выявления.

25 мая на большей части территории Московской области ожидается IV класс пожарной опасности, в Бородинском, Волоколамском, Звенигородском, Истринском, Клинском, Наро-Фоминском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес» — III класс пожарной опасности.

26 мая на большей части территории Московской области ожидается IV класс пожарной опасности, в Бородинском, Волоколамском, Звенигородском, Истринском, Клинском и Наро-Фоминском лесничествах — III класс пожарной опасности.

27 мая на большей части территории Московской области ожидается IV класс пожарной опасности, в Бородинском, Волоколамском, Звенигородском, Клинском и Наро-Фоминском лесничествах — III класс пожарной опасности.

В ближайшие дни температура будет 21 - 23 градуса, ночью — от 11 до 12 градусов. Синоптики обещают в целом малооблачную погоду, 26 мая возможны кратковременные дожди.

В случае обнаружения возгорания необходимо сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру «112» вызова экстренных служб на территории Российской Федерации.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что костры и травяные палы представляют угрозу и требуют технологического подхода, своевременной подготовки к пожароопасному периоду.

«Мы обратили внимание на то, что в ряде муниципалитетов часто люди сигнализируют нам о возгораниях, которые связаны с человеческим фактором — пал травы или шашлыки. У нас 95% пожаров случается по вине человека. Больше всего в Балашихе, Орехово-Зуеве, Воскресенске», — сказал Воробьев.