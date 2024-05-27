сегодня в 16:14

Лесничие Серпухова следят за пожароопасностью на подконтрольной территории

Сотрудники филиала «Русский лес» ГКУ МО «Мособллес» контролируют соблюдение правил пожарной безопасности в лесах. Они патрулируют подконтрольную территорию.

Старший участковый лесничий филиала «Русский лес» ГКУ МО «Мособллес» Алексей Казанин рассказал, что цель патрулирования — выявление и профилактика нарушений лесного законодательства, в том числе пожарной безопасности.

«Нарушений не было выявлено, проводим данные патрулирования систематически», — добавил Казанин.

Лесничие также раздают брошюры и проводят профилактические беседы. Если замечают нарушение правил, то составляют протокол, который влечет штраф. Полностью маршрут патрулирования лесничих составляет 43 км.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что мониторинг ситуации с природными пожарами с помощью камер с углом обзора в 360 градусов позволяет уменьшить площадь распространения возгораний.

«Один из методов — видеомониторинг. У нас есть доступ к 100 камерам, установленным на вышках сотовых операторов в 19 лесничествах Подмосковья. Плюс 50 дронов, которые помогают выявить возгорания в труднодоступных местах», — подчеркнул губернатор.