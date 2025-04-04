Лесничие осмотрели места прилегания ж/д к лесу в четырех округах Подмосковья

В целях обеспечения пожарной безопасности сотрудники Московского учебно-опытного филиала ГАУ МО «Мособллес» и представители ОАО «РЖД» провели совместный осмотр мест прилегания полос отвода Московской железной дороге к лесным массивам. Об этом сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

Основной задачей осмотра стало согласование труднодоступных мест, где проведение противопожарной опашки полос отвода железной дороги и создание противопожарных барьеров невозможно ввиду рельефа местности или из-за наличия различного рода коммуникаций и прочей инфраструктуры.

«Осмотры прошли по участкам железной дороги, где идет примыкание полос отвода к государственному лесному фонду. Это участки железной дороги от станции Детская (городского округа Пушкинский) до станции Фрязино-Товарная (городского округа Фрязино), а также участок железной дороги от станции Подлипки Дачные (городского округа Королев) до станции Загорянская (городского округа Щелково). Протяженность участков около 10 км», — сказала старший участковый лесничий Московского учебно-опытного филиала ГАУ МО «Мособллес» Кристина Колесова.

По итогам совместной работы составлены акты с подробным описанием мест, где на текущий момент провести противопожарные мероприятия (опашку) невозможно и определены места под возможное складирование порубочных остатков для проведения их дальнейшего сжигания или мульчирования.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Самый распространенный ответ ребят на вопрос: „не мусорить“. Я очень надеюсь, что каждый из нас так же с этим согласен, и в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.