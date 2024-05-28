Лесничие Комлесхоза Подмосковья предотвратили пожар в лесу и спасли серых цапель

Вечером 22 мая от патрульного самолета Авиалесохраны поступило сообщение о возгорании камыша на болотах на территории Егорьевского рыбокомбината «Цна». Возникла угроза, что огонь перекинется на лес на Цнинского участкового лесничества Егорьевского филиала ГКУ МО «Мособллес». Патрулирующий местность летчик предупредил об отсутствии подъездных путей к месту пожара. Об этом сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.

К очагу возгорания незамедлительно направились автоцистерны «Урал» и ГАЗ с личным составом из 6 сотрудников Центрлесхоза, 3 машины «Нивы» Мособллеса и 4 лесничих, вооруженные ранцевыми лесными огнетушителями, а также 4 сотрудника МЧС с автоцистерной.

В болоте на островке горел камыш. Для оценки реальной обстановки и проведения разведки в воздух был поднят квадрокоптер. Пробивались к задымленному участку с двух сторон. Порывистый сильный ветер направлял огонь к лесу, создавая серьезную опасность для Шалаховской колонии серых цапель, которая относится к памятникам живой природы РФ, и для редких видов животных, обитающих в местах их гнездования.

Пожарная команда не могла подойти к острову вплотную, так как он был полностью покрыт камышом, который горел поверх воды. Это сильно осложняло тушение. Небольшим десантом в количестве 3 человек пожарные на лодке переправились на островную часть.

С помощью ранцевых огнетушителей оперативно остановили огонь изнутри.

За 2,5 часа пожар был локализован, еще 20 минут ушло на полное тушение.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что костры и травяные палы представляют угрозу и требуют технологического подхода, своевременной подготовки к пожароопасному периоду.

«Мы обратили внимание на то, что в ряде муниципалитетов часто люди сигнализируют нам о возгораниях, которые связаны с человеческим фактором — пал травы или шашлыки. У нас 95% пожаров случается по вине человека. Больше всего в Балашихе, Орехово-Зуеве, Воскресенске», — сказал Воробьев.