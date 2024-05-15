«Лес Будущего» высадят вблизи мытищинской деревни Еремино

Для всех желающих принять участие в мероприятии на месте подготовлен инвентарь: перчатки, ведра, мечи Колесова. Специалисты лесного хозяйства готовы рассказать, показать и научить, как правильно сажать деревья.

Место проведения — д. Еремино.

GPS-координаты — 56.015500, 37.566495.

Старт акции — в 10.00, сбор в 9:00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что более 40% территории региона составляют леса, поэтому власти должны быть во всеоружии в пожароопасный сезон.

«По прогнозам лето в нынешнем году будет жарким. Это хорошо для тех, кто проводит отпуск и каникулы у нас. Но вместе с тем, напоминаю, что почти 43% территории в Подмосковье — леса, поэтому нам необходимо быть во всеоружии, когда наступит теплая погода», — сказал Воробьев.