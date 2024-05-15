«Лес Будущего» высадят вблизи мытищинской деревни Еремино
18 мая впервые пройдет акция «Лес Будущего» в рамках международного проекта «Сад Памяти». На территории Дмитровского лесничества, вблизи деревни Еремино городского округа Мытищи, высадят более 3,5 тыс. саженцев ели, сообщила пресс-служба администрации городского округа Мытищи.
Для всех желающих принять участие в мероприятии на месте подготовлен инвентарь: перчатки, ведра, мечи Колесова. Специалисты лесного хозяйства готовы рассказать, показать и научить, как правильно сажать деревья.
Место проведения — д. Еремино.
GPS-координаты — 56.015500, 37.566495.
Старт акции — в 10.00, сбор в 9:00.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что более 40% территории региона составляют леса, поэтому власти должны быть во всеоружии в пожароопасный сезон.
«По прогнозам лето в нынешнем году будет жарким. Это хорошо для тех, кто проводит отпуск и каникулы у нас. Но вместе с тем, напоминаю, что почти 43% территории в Подмосковье — леса, поэтому нам необходимо быть во всеоружии, когда наступит теплая погода», — сказал Воробьев.