Лерчек покинула бренд косметики Letique из-за долга по налогам 174 млн рублей

Блогерша Лерчек (Валерия Чекалина) вышла из состава учредителей компании Letique, которая производила косметику. Причина кроется в долгах по налогам на 174 млн рублей, сообщает Mash .

Компания изготавливала гели, масла, кремы и аксессуары для ванной.

Также предпринимательница вышла из компании «Би фит». Она была учреждена с экс-супругом Артемом и бизнес-партнером Романом Вишняком.

Сначала Лерчек владела 75% бренда. Еще 25% принадлежало доверенному лицу. Затем участие Чекалиной уменьшилось до 37,5%. После этого она отдала долю бывшему. Возможно, пара могла подобным способом схитрить, чтобы расплатиться по иску Артема.

29 января партнера Чекалиных Вишняка отправили в колонию на два с половиной года. Также его оштрафовали на 500 тыс. рублей по делу о незаконном выводе 251 млн рублей за границу.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.