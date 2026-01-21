Ленинградский зоопарк простился с якутскими быком и коровой

В Ленинградском зоопарке скончались якутские бык и корова, долгое время бывшие одними из любимцев посетителей, сообщили в пресс-службе организации.

Бык Мааны и корова Сахая, дожившие до 17 и 18 лет соответственно, умерли в связи с обострением возрастных заболеваний. У Сахаи диагностировали тяжелую форму онкологии, а у Мааны начались серьезные проблемы с суставами.

Последние годы жизни животных были наполнены особой заботой: ветеринары делали все возможное для поддержания их здоровья, а киперы общались с ними и радовали игрушками.

Сахая, прибывшая в зоопарк в 2007 году и особенно любившая морозы, в последнее время предпочитала уединение, для нее был оборудован специальный тихий вольер. Мааны, приехавший полугодовалым бычком в 2008 году, до последних дней сохранял добрый нрав, любил играть с пластиковыми шарами и с энтузиазмом бодал новогодние елки.

Зоопарк выразил соболезнования всем, кто любил этих животных, и отдельно поблагодарил опекуна Мааны, Ларису Николаевну Орел, за ее постоянную заботу и внимание к питомцу.

