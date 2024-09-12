Лекция об общественном деятеле Василии Минине пройдет в Дмитрове

С 1936 по 1960 год он был директором Дмитровского краеведческого музея и членом Дмитровского Горкома ВКП(б).

Василий Минин оставил после себя огромное наследие в виде краеведческих статей, текстов лекций, разработок экскурсий и воспоминаний. В архиве и литературном фонде нашего музея хранятся его работы на многочисленные краеведческие темы. Благодаря им мы имеем возможность узнать из первоисточника правдивую информацию о тех годах.

Лекция организована совместно с волонтерами культуры в рамках Всероссийской акции «Культурный полк». Вход свободный.

Мероприятие состоится по адресу: г. Дмитров, ул. Загорская, д. 17 (музейно-выставочный комплекс). Возрастное ограничение: 12+.

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