Ледовары конькобежного центра Коломна отметили профессиональный праздник 16 января
Фото - © конькобежный центр "Коломна"
Сотрудники ледовой службы конькобежного центра Коломна отметили международный День ледовара 16 января, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
Международный День ледовара ежегодно отмечается 16 января — в этот день в 1901 году родился американский инженер Фрэнк Замбони, изобретатель ресурфейсера для восстановления льда на катках. До появления этой машины лед приходилось обновлять вручную.
В конькобежном центре Коломна подчеркнули, что качество льда играет ключевую роль в успехе спортсменов. Ледовары отвечают за подготовку покрытия, от которого зависит скорость и результат забегов.
Во время соревнований специалисты работают посменно с раннего утра до поздней ночи, чтобы лед был готов к тренировкам и стартам. В прошлом сезоне сотрудники центра освоили новые ледозаливочные комбайны, которые значительно упростили их работу и повысили качество льда.
