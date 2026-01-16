Ледовары конькобежного центра Коломна отметили профессиональный праздник 16 января

Международный День ледовара ежегодно отмечается 16 января — в этот день в 1901 году родился американский инженер Фрэнк Замбони, изобретатель ресурфейсера для восстановления льда на катках. До появления этой машины лед приходилось обновлять вручную.

В конькобежном центре Коломна подчеркнули, что качество льда играет ключевую роль в успехе спортсменов. Ледовары отвечают за подготовку покрытия, от которого зависит скорость и результат забегов.

Во время соревнований специалисты работают посменно с раннего утра до поздней ночи, чтобы лед был готов к тренировкам и стартам. В прошлом сезоне сотрудники центра освоили новые ледозаливочные комбайны, которые значительно упростили их работу и повысили качество льда.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.