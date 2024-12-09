Ледяной дождь, гололед и мокрый снег ожидаются в Московской области

В Подмосковье с 10 часов утра с сохранением до конца понедельника ожидается в отдельных районах ледяной дождь, гололед, отложение мокрого снега. Прогнозируется гололедица на дорогах, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС РФ.

При налипании мокрого снега следует обращать внимание на целостность воздушных линий электропередачи, при обнаружении обрыва нужно позвонить по телефонам экстренных служб.

В непогоду водителям посоветовали соблюдать правила маневрирования на дорогах, скоростной режим, не оставлять машины под ветхими деревьями и слабоукрепленными конструкциями. Особенно нужно быть внимательными при приближении к перекресткам и пешеходным переходам.

Во время усиления ветра следует держаться подальше от карнизов домов, рекламных стендов и растяжек, не стоять около непрочных навесов и прогнивших деревьев. Чтобы избежать травм и увечий, от сильного ветра рекомендуется спрятаться в подъезд или подвал здания.

В непогоду возможно отключение света.

Ранее синоптики сообщали, что из-за атлантического циклона в российской столице пройдут сильные снегопады. Они сохранятся до утра 10 декабря.