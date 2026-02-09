Министр иностранных дел Сергей Лавров прокомментировал скандал вокруг финансиста Джеффри Эпштейна и попытки западных политиков перевести стрелки на РФ.

«Как пел Высоцкий, проникновения наши по планете особенно заметны вдалеке. Эта тема имеет отношение к обнажению того лица, которое называется коллективный Запад и глубинный союз, который руководит всем Западом и пытается руководить всем миром», — сказал Лавров в интервью НТВ.

Он подчеркнул, что данная ситуация вообще ниже человеческого понимания.

«Это чистой воды сатанизм», — добавил министр.

Ранее Лавров заявил, что РФ ответит всеми имеющимися у страны средствами, если Европа нападет. Но сама Россия не собирается атаковать ЕС.

