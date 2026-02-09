Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия ответит всеми имеющимися средствами, если Европа нападет, сообщает НТВ .

Россия не собирается нападать на Европу, но в случает нападения РФ ответит.

«Если вдруг Европа свои угрозы подготовиться к войне против нас реализует и начнет нападать… это будет полноценный военный ответ всеми имеющимися у нас средствами в соответствии с доктринальными документами на этот счет», — заявил он.

Ранее директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников заявил, что восстановление отношений между Россией и Европейским союзом возможно только в случае кардинального пересмотра Брюсселем своего внешнеполитического курса.

По его словам, Европа должна отказаться от враждебного подхода, закрепленного в ее доктринальных документах, прекратить санкционную политику, «накачивание оружием киевского режима» и саботирование мирного процесса вокруг Украины.

