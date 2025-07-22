Лантратова предложила ввести «Учительскую карту развития»

В письме главе министерства просвещения Сергею Кравцову она подчеркнула, что с 2013 года учителя лишились компенсаций за покупку методических материалов и теперь вынуждены тратить на это личные средства.

Лантратова предложила два конкретных решения. Первое — восстановить систему возмещения затрат на профессиональную литературу. Второе — ввести специальную «Учительскую карту развития» с ежегодным пополнением на 5 тысяч рублей. Эти средства педагоги смогут использовать для покупки учебных пособий, оплаты курсов повышения квалификации или доступа к цифровым образовательным ресурсам.

«Такие меры полностью соответствуют стратегическим целям государства в сфере образования», — отметила депутат.

Она добавила, что дополнительно можно предусмотреть систему скидок для педагогов на профессиональную литературу и образовательные продукты.