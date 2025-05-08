Ландышевая аллея появилась в Клину в день юбилея Петра Чайковского

Любимые цветы П. И. Чайковского высадили сегодня, 07 мая 2025 года в знаковом для гения месте — усадьбе Майданово в Клину. Здесь великий композитор жил и работал над оперой «Черевички», симфонией «Манфред» и пьесой для фортепиано «Думка», сообщила пресс-служба администрации городского округа Клин.

«Майданово — это точка притяжения, связанная с композитором. Ведь эта земля, эти деревья помнят Петра Ильича. Его добрые произведения рождались под воздействием этого замечательного места, о котором он отзывался с большой теплотой. А значит, именно тут и должны быть самые нежные ландыши, которые любил Чайковский. Он творил прекрасное, и прекрасное любил», — отметила глава городского округа Клин Алена Сокольская.

Несколько десятков весенних цветов глава округа Алена Сокольская высадила вместо с маэстро Петром Востоковым. Это джазовый музыкант, трубач, руководитель Большого джазового оркестра. Именно сегодня, 07 мая 2025 года, в день рождения Петра Ильича в клубе «Майдановский» прошел праздничный концерт оркестра под управлением Петра Востокова. Его посвятили 185-летию Чайковского.

А любимые цветы композитора теперь будут украшать клумбу перед домом культуры.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.