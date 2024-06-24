Лабораторный анализ не выявил загрязнений реки Воря в Лосино-Петровском

По поручению Минэкологии Подмосковья 18 июня специалистом ГКУ МО «Мособлэкомониторинг» был осуществлен выезд на территорию городского округа Лосино-Петровский для отбора проб воды из реки Вори (приток р. Клязьмы), сообщает пресс-служба ведомства региона.

«На прошлой неделе мобильная эколаборатория ГКУ МО «Мособлэкомониторинг» по заданию ведомства посетила Лосино-Петровский городской округ для отбора проб воды из реки Воря, — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов. — Пробы отбирались в двух местах по адресным ориентирам: деревня Мизиново, Речная улица и вблизи поселка Медное-Власово».

Исследования состояния воды в отобранных пробах проведены по 11 показателям: водородный показатель (рН), температура воды, удельная электрическая проводимость, окислительно-восстановительный потенциал, солесодержание, растворенный кислород, фторид-ион, нитрат-ион, хлорид-ион, натрий-ион, аммоний-ион.

По результатам исследований превышения нормативов, установленных для водных объектов рыбохозяйственного значения и культурно-бытового водопользования, не выявлены.

В летний период гражданам стоить помнить о том, что мутный, зеленоватый цвет воды не всегда свидетельствует о наличии загрязнения водного объекта. Из-за обильных дождей реки могут приобретать мутный цвет, вследствие просачивания в них грунтовых вод и поднятия течением иловых отложений со дна. Из-за жары водоемы часто зацветают и приобретают зеленоватый оттенок, также на поверхность водной глади могут всплывать скопления зеленых водорослей, что является нормой и распространенным явлением в данный период времени.

«Жители часто беспокоятся о загрязнении водных объектов, обращаются к нам с просьбами проведения лабораторного анализа. ГКУ „Мособлэкомониторинг“ проводит со своей стороны все необходимые мероприятия — отбирает пробы воды, анализирует их и в случае выявления превышений передает информацию нам или другим надзорным органам для принятия последующих мер», — добавил Тихон Фирсов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что в Подмосковье продолжат работы по очистке рек и озер, к выбору водоемов важно подключать жителей.

Кроме того, он поручил не церемониться с теми, кто загрязняет реки в регионе.