Сербский режиссер Эмир Кустурица, представивший в Санкт-Петербурге свою книгу «Мятежный ангел», прокомментировал актуальные мировые события. Он отметил, что современная Европа уже не является постхристианской, указывая на активное христианство в России и работу протестантов в США, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Кустурица выразил сомнение в том, что западная цивилизация сохранит свою доминирующую позицию, сославшись на неубедительные образы на недавних Олимпийских играх в Париже.

«Это было такое неубедительное сатанинское произведение. После всего, что там происходило, мне показалось, что следующие Олимпийские игры будут, возможно, такими же. Хотя при таком развитии событий через 20 лет их уже точно не будет», — заявил режиссер.

Он также подчеркнул, что начало постгуманизма связано с бомбардировками Югославии, после которых Слободан Милошевич стал символом сопротивления глобализации, что стало уроком для России.

Режиссер рассказал о трагических событиях в Хорватии, где произошли массовые этнические чистки, и подчеркнул, что только в Сербии существует возможность мирного существования для людей разных национальностей.

В завершение он отметил, что православие сыграло важную роль в объединении людей, в отличие от колониальных практик католиков.