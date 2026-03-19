Курсанты Подмосковья присоединились к акции «Россия — семья семей»

Акция проходит в рамках Года единства народов России и направлена на укрепление национального единства и патриотическое воспитание молодежи. Ее цель — показать роль русского языка как объединяющего элемента для многонационального народа страны.

В рамках мероприятия по всей России состоялся тематический диктант. Центр «Авангард» в Одинцовском городском округе стал одной из ключевых площадок его проведения. Текст включал цитаты президента Российской Федерации Владимира Путина и был посвящен вопросам многонациональности и единства народов. Участникам зачитывали отрывки, которые они записывали на фирменных бланках под диктовку.

В министерстве отметили, что участие курсантов в подобных инициативах является частью системной воспитательной работы. Она направлена на формирование гражданской позиции, уважения к историческому и культурному многообразию страны, а также на укрепление общероссийского единства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе встречи подмосковной молодежи с известным исполнителем SHAMAN поблагодарил юношей и девушек за их активную позицию.

«Вы все люди активные неравнодушные и с разного возраста очень активно вовлечены в патриотическую работу своих городов и школ. Мы с вами встречались в разных ситуациях, и всегда это заслуживает уважения. Потому что свое личное время и силы вы тратите на то, чтобы помогать тем, кто оказался в сложной ситуации. И я хочу вас за это поблагодарить. Спасибо», — обратился Воробьев к собравшимся.