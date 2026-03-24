Курьеры не смогут хранить личные вещи в сумках для доставляемых продуктов
Курьеры не смогут использовать сумки, предназначенные для размещения доставляемых товаров, для хранения своих вещей, сообщает ТАСС.
«Отсеки контейнеров (сумок), предусмотренные для размещения доставляемых товаров, не могут быть использованы для транспортирования (хранения) личных вещей и продуктов курьера», — сообщается в проекте постановления главного государственного санитарного врача РФ Анны Поповой.
Также отмечается, что доставка пищевой продукции заказчику должна осуществляться в условиях, обеспечивающих их качество, безопасность и исключающих их загрязнение и порчу.
Ранее в Санкт-Петербурге прохожие сфотографировали курьера ресторанов «Марчеллис», когда она сидела, положив ноги на термокороб. После этого в Сети разгорелся скандал, но в заведении решили не увольнять сотрудницу.
