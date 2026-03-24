Курьеры не смогут хранить личные вещи в сумках для доставляемых продуктов

Курьеры не смогут использовать сумки, предназначенные для размещения доставляемых товаров, для хранения своих вещей, сообщает ТАСС .

«Отсеки контейнеров (сумок), предусмотренные для размещения доставляемых товаров, не могут быть использованы для транспортирования (хранения) личных вещей и продуктов курьера», — сообщается в проекте постановления главного государственного санитарного врача РФ Анны Поповой.

Также отмечается, что доставка пищевой продукции заказчику должна осуществляться в условиях, обеспечивающих их качество, безопасность и исключающих их загрязнение и порчу.

Ранее в Санкт-Петербурге прохожие сфотографировали курьера ресторанов «Марчеллис», когда она сидела, положив ноги на термокороб. После этого в Сети разгорелся скандал, но в заведении решили не увольнять сотрудницу.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.