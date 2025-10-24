Ксения Собчак готовится к переезду в Испанию на ПМЖ

Журналист и телеведущая Ксения Собчак, известная своей активной общественной позицией и медийной деятельностью, вновь привлекла внимание мировой прессы. По информации, опубликованной испанским изданием El Pais, она якобы подала запрос на получение временного вида на жительство (ВНЖ) в Испании. Сообщается, что документ запрашивается до 2028 года и касается не только Собчак, но и ее сына Платона, передает «Царьград» .

Слухи о вероятной смене места жительства или расширении географии бизнеса вокруг имени Ксении Собчак возникают не впервые. Ранее, после публикаций в СМИ, телеведущая подтвердила наличие у нее израильского паспорта, хотя изначально воздерживалась от комментариев. Теперь источники из Испании утверждают, что владелица израильского гражданства обратилась к испанским властям с просьбой о предоставлении разрешения на долгосрочное проживание. Предполагается, что в ее планы входит не только проживание в стране, но и развитие бизнеса.

В настоящее время для путешествий по Шенгенской зоне Собчак использует пятилетнюю французскую визу. Однако оформление ВНЖ позволит ей и ее сыну оставаться в Испании на продолжительный срок без ограничений, связанных с краткосрочными визами. Инсайдеры El Pais сообщают, что заявление журналистки еще находится на стадии рассмотрения.

Информация о текущем статусе противоречива: одни источники утверждают, что ей могли выдать трехлетнее разрешение на удаленную работу в качестве индивидуального предпринимателя (виза «цифрового кочевника»), в то время как другие подчеркивают, что окончательное решение еще не принято.

Стоит отметить, что последние годы Ксения Собчак активно занималась приобретением активов за границей, в частности, инвестировала в недвижимость в Дубае. Приобретение жилья в ОАЭ стоимостью более 250 тысяч долларов обеспечивает право на получение резидентской визы сроком на 10 лет. Тем не менее, похоже, что внимание знаменитости теперь сосредоточено на Европе. Сама Ксения Собчак пока воздержалась от комментариев по поводу данной информации.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.