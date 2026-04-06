Ксения Мишонова провела встречу с лицеистами в Павлово-Посадском округе

Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова 2 апреля посетила Павлово-Посадский лицей и пообщалась с учениками в формате открытого диалога. Школьники задали вопросы о безопасности и защите прав детей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Встреча прошла без официальной церемонии — в формате живого разговора. Лицеисты напрямую обсудили с Ксенией Мишоновой темы, которые считают наиболее важными. Среди них — скулшутинг, безопасность в интернете, буллинг и травля в школе.

Ученики делились личными переживаниями и получали развернутые ответы. По словам участников, открытая атмосфера помогла выстроить доверительное общение. Особый интерес вызвали личные истории из детства уполномоченного, которые сделали беседу более близкой и понятной для подростков.

По итогам встречи гости и участники отметили ее практическую ценность. Для школьников это возможность быть услышанными и получить профессиональные разъяснения, для уполномоченного — лучше понять запросы современной молодежи, для педагогов — пример эффективного диалога поколений.

«Такие события показывают, что детям действительно важно быть услышанными. И здорово, что в Павлово-Посадском округе создаются возможности для такого открытого общения», — отметили в администрации лицея.

Руководство учебного заведения поблагодарило Ксению Мишонову за искренний разговор и ценные советы. Педагоги подчеркнули активность и заинтересованность лицеистов, которые не побоялись задать сложные вопросы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал регулярно проводить разъяснительные встречи с жителями Подмосковья. Он отметил, что нужно находить общий язык.

«Я очень надеюсь, что все совещания, встречи по ключевым вопросам вы проводите и нет недосказанности и вопросов, почему, что и для чего мы делаем то или иное преобразование, трансформацию», — сказал Воробьев.