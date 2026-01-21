Крытый каток в Электроуглях вновь открылся для жителей Богородского округа

Крытый каток с натуральным льдом в спортивном комплексе «Виктория» в Электроуглях возобновил работу 20 января. Жители Богородского округа могут посещать каток, где предусмотрены льготы для многодетных семей и семей участников СВО, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Каток площадью 1300 кв. м вновь открыт для массового катания в Электроуглях. В спортивном комплексе «Виктория» посетителям доступны теплая раздевалка, туалет и прокат коньков. Для многодетных семей действует скидка 50%, а семьи участников СВО могут посещать каток бесплатно.

Введен «добрый час» — бесплатное массовое катание по будням с 11:00 до 13:00 и по выходным с 11:00 до 12:00. В первый день работы каток посетили 70 человек.

В день открытия спортивный комплекс посетил депутат округа Олег Кобляков. Вместе с директором Еленой Изотовой он обсудил востребованность лыжной трассы, развитие инфраструктуры и организацию праздничных мероприятий. Особое внимание уделили открытию общественного катка на базе комплекса.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.