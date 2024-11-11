Крысы вместо белок: москвичи наблюдали в парке необычную картину

Москвичи наблюдали в Косинском парке столицы необычную картину. По деревьям вместо привычных белок с пушистыми хвостами лазят крысы, сообщает РИА Новости .

На опубликованном в Сети видео можно увидеть, как крыса ловко перебирается по веткам деревьев. Судя по всему, грызуны находятся в поисках еды.

Крыса пробралась в кормушку, предназначенную для белок, взяла в зубы еду и слезла с дерева, чтобы уже на земле съесть «добычу». При этом грызун совсем не боится очевидца, снимающего его на камеру.

Ранее российские ученые стали первыми в мире, кто смог подключить мозг крысы к искусственному интеллекту. Нейроинтерфейс подсказывает грызуну правильные ответы на вопросы.