Крупные нефтепроводы мира могут быть затоплены из-за глобального потепления

Глобальное потепление может привести к масштабному затоплению стратегически важных нефтяных портов, так считают в научном сообществе, пишет РИА Новости .

Международная инициатива по климату криосферы (ICCI) предупреждает о повышении уровня Мирового океана на один метр, который затронет портовую инфраструктуру США и Саудовской Аравии. Некоторые нефтяные объекты могут быть полностью затоплены.

Особую тревогу вызывают прогнозы на следующие десятилетия. Если не удастся сократить выбросы CO2 и предотвратить таяние ледников, то уже к 2070 году вода может подняться на метр. Ситуация рискует стать критической к началу XXII века — ученые не исключают подъема уровня моря на три метра. Об этом сообщает британское издание Guardian, ссылаясь на ноябрьский отчет ICCI 2024 года.

Изменение климата, вызванное сжиганием ископаемого топлива, создает парадоксальную ситуацию для мировой нефтяной инфраструктуры. Директор ICCI Пэм Пирсон отмечает ироничный факт: многие ключевые нефтяные порты расположены критически низко над уровнем моря — менее метра, что делает их жертвами собственной деятельности.