сегодня в 06:53

Круговое движение на оживленном перекрестке запустили в поселке Люберец

С 12 сентября в поселке Красково городского округа Люберцы на пересечении улицы Карла Маркса и Красковского шоссе запустили круговое движение, сообщили в пресс-службе местной администрации.

«На данном участке оживленное движение, регулярно возникали серьезные заторы и ДТП. И решение по организации кругового движения на месте нерегулируемого перекрестка поддержали ОГИБДД и региональное Правительство», — сообщил глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

При организации кругового движения специалисты Мосавтодора сохранили существующее количество полос. Кроме того, были обустроены поворотные карманы на улице Вокзальная, перенесены и модернизированы остановочные пункты, на некоторых участках расширено дорожное полотно. Для комфорта пешеходов создана безопасная инфраструктура.

«Сейчас специалисты в режиме реального времени отслеживают трафик и наблюдают за дорожной обстановкой», — подчеркнул Владимир Волков.

По всем возникающим вопросам можно обратиться в Управление дорожного хозяйства и развития дорожной инфраструктуры по телефону: 8(498)732-80-08, доб. 206.

В Подмосковье очень важно не допустить роста жалоб от жителей на работу общественного транспорта, он должен работать четко и слаженно, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Зимой, как известно, холодно, а летом, как мы видим, была достаточно высокая температура. Когда-то важны печки, когда-то кондиционеры. <…> Очень важно не допустить роста жалоб», — отметил Воробьев.