сегодня в 14:45

Кровельные и фасадные работы начали в ходе капремонта школы № 20 в Орехово-Зуеве

На улице Иванова, дом № 11 города Орехово-Зуево одноименного округа продолжаются работы по капитальному ремонту второго корпуса средней школы № 20 имени Н. З. Бирюкова. Подрядчик наполовину завершил демонтажные работы и приступил к ремонту кровли и фасада, сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.

Работы идут в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области», в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети».

В ходе капремонта в здании учебного корпуса проведут кровельные и фасадные работы, обновить входные группы, провести полную замену инженерных сетей и сантехнического оборудования, окон и дверей, провести внутреннюю отделку помещений и благоустройство прилегающей территории.

Завершат все работы на объекте к 1 сентября 2026 года.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.