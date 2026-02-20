Кринж останется с нами навсегда? Что будет с русским языком

Русский язык стремительно движется в сторону упрощения — самым популярным словом года стало «ок». Молодое поколение не только придумывает новые выражения, но и меняет принципы общения: ускоряет речь, упрощает формы, добавляет в язык элементы из цифровой среды, рассказала РИАМО методист по русскому языку «Онлайн-школы № 1» Полина Щербакова.

Поиск новых смыслов

Язык поколений зумеров и альфа — это пространство для экспериментов. В нем легко уживаются слова из английского, из сфер психологии и программирования. Незаметно вошли в обиход слова «альтушка», «нормис», «тюбик». Сегодня их можно услышать не только в социальных сетях или в компании подростков, что-то из этого для себя берет и старшее поколение.

«Больше всего сегодня (популярны – ред.) транслитерации (ред-флаг, слоп), слова-кальки (выгорание — от английского burnout; подсветить — от highlight). Нам стали привычны слова из сленга, цифрового мира, культурологии», — подчеркнула Щербакова.

Молодежь постоянно ищет новые языковые формы для самовыражения. «Альфасамец» уступает место «сигмабою», вместо «шутить» теперь «рофлить», а удачный период жизни описывается фразой «я в прайме». Язык становится зеркалом ценностей поколения — гибкого, ироничного и ориентированного на личный опыт.

Английский как главный донор

Раньше в русский активно перетекали слова из французского или немецкого. Сегодня, как подчеркивает эксперт, основной источник новых слов — английский язык.

«Он является языком международного общения, поэтому большой поток заимствований сегодня приходит из него», — отметила методист.

Социальные сети, цифровые сервисы, программное обеспечение формируют новую реальность и новый словарь. Каждый хоть раз произносил «чатиться», «репостить», «лайкать». При этом русский язык не просто заимствует, а перерабатывает новые слова под себя.

«Мы осваиваем многие заимствования, используя собственные словообразовательные модели. Так появляются „аватарка“ вместо avatar, „влог“ как сокращение от weblog, „имбовый“ и даже „имбуля“ вместо imba или imbalanced. Все это примеры того, как чужие слова становятся по-настоящему „своими“», — прокомментировала Щербакова.

Останется ли «кринж» с нами навсегда?

Волноваться о полной трансформации языка не стоит. Модные слова живут недолго или перерождаются в новых значениях. Некоторые из них уходят так же быстро, как и появляются.

«Например, говорить „кринж“ — уже кринж. Сегодня редко услышишь и такие слова, как „хейт“, „хейтер“, „холивар“, которые были актуальными ранее», — поделилась методист.

Причина — не только смена трендов, но и ценностные сдвиги. Зумеры и альфа очень чувствительны к репутации и эмоциональному комфорту, поэтому слова с выраженной негативной окраской постепенно выходят из употребления.

Поток неологизмов слишком большой, а в языке проходят естественные процессы, поэтому все, что не востребовано, постепенно исчезает. При этом отлично работает один из базовых законов языка — экономия речевых усилий. Если короткое слово заменяет длинное описание, то у него есть все шансы закрепиться.

«Поскольку есть короткое и лаконичное слово „вайб“, заменяющее длинное словосочетание „приятная атмосфера“, то оно не только не уходит из языка, но и становится производящим для других слов», — уточнила Щербакова.

ИИ и эмодзи

Отдельное влияние на язык сегодня оказывают нейросети. Щербакова отмечает, что вместе с ИИ в обиход вошли новые слова и новые соблазны — например, просто скопировать готовый текст вместо того, чтобы написать его или хотя бы отредактировать. Однако за внешней гладкостью часто скрывается проблема содержания.

«Обилие „воды“ и бессмысленных фраз ИИ выдает отсутствие глубокого смысла в высказывании, сложные синтаксические конструкции подменяются штампами», — констатировала эксперт.

Что касается сокращений, то слово «ок», признанное самым популярным в 2025 году, — лишь вершина айсберга. Это далеко не новое явление. Сокращения были востребованы всегда. Меняются примеры, но не сам принцип. Сегодня подростки отмечают ДР с ЛП и пишут в ЛС — и это про логичное продолжение языкового развития, а не про упадок.

А вот к чему действительно нужно относиться с настороженностью — это к эмодзи. Они не просто лишают возможности описать свои чувства или раскрыть какую-то важную тему, они могут расцениваться разными поколениями по-разному.

«Со временем меняется их значение. Например, если для одного поколения палец вверх — это „класс“, то для другого может стать сарказмом» — подметила методист.

Значения символов меняются с невероятной скоростью. То, что для старших поколений выглядит дружелюбно, молодежь может воспринимать как пассивную агрессию. Это влияет не только на онлайн-общение, но и на эмоциональную окраску слов.

Что действительно настораживает

И даже если нам кажется, что язык переходит от сложности к примитивности, экспертов не пугают изменения в русском языке — они естественны. Настоящее беспокойство вызывает другое.

«Меня по-настоящему тревожит повседневность бранной лексики. Молодые люди так внимательны к значениям новых слов, интересуются культурой и психологией, но совершенно не задумываются о природе мата и особенностях употребления нецензурных слов в интернет-сфере и живом общении», — сказала Щербакова.

Внимательность к смыслам, эмоциональной окраске и чувствительности языка парадоксально соседствует с привычкой к мату — и именно в этом внутренний конфликт современной языковой культуры.

Русский язык меняется быстро, смело и порой неожиданно. Однако станет ли он через несколько десятилетий неузнаваемым? Или просто продолжит адаптироваться к новой реальности?

21 февраля будет отмечаться Международный день родного языка. Праздник учрежден решением 30-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО в ноябре 1999 года. Дата посвящена сохранению самобытности разных народов и культур по всему миру.

