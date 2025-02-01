Кредитная организация подарила 2 млн рублей бизнесмену из-за ошибки сотрудника

Одна из свердловских кредитных компаний случайно «подарила» два млн рублей клиенту. Бизнесмен брал 10 млн в займы под 20% годовых, но сотрудник фирмы случайно указал «-20%», сообщает Mash .

Предприниматель хотел взять кредит в свердловской компании на бизнес. Документы, по словам юристов бизнесмена, представитель фирмы составил корректно. Поэтому тот, кто занял средства, аннулировать договор и подписывать новый, где все будет указано правильно, не планирует. По его мнению, работник фирмы виноват в том, что в документах размер ставки указан не «20%», а «-20%».

Из-за ошибки сотрудника бизнесмен теперь должен будет вернуть не 10 млн рублей, а 8 млн. Расторгнуть договор без разрешения клиента компания не может. Однако заемщик на встречу не идет, поскольку условия для него получаются выгодные.

Ранее президент Международного союза судебных экспертов Николай Кандикудряков-Тигранн заявил, что банки стремятся оживить сферу потребительного кредитования. Они пытаются создать благоприятные условия для развития автомобильного рынка.