В РФ условия автокредитов улучшаются, а риски для заемщиков растут

Количество одобренных в 2024 году автокредитов свидетельствуют о том, что банки стремятся оживить сферу потребительского кредитования об этом пишет «Коммерсант» . Это действительно создает благоприятные условия для развития автомобильного рынка и положительно влияет на общую экономическую ситуацию, но параллельно риски для заемщиков растут, об этом в разговоре с РИАМО рассказал президент Международного союза судебных экспертов Николай Кандикудряков-Тигранн.

Финансовые организации демонстрируют готовность к сотрудничеству с потенциальными заемщиками, предлагая более выгодные условия кредитования. Благодаря такой политике банков потребители получают реальную возможность стать владельцами автомобилей без крупных единовременных вложений. Доступность автокредитов открывает новые перспективы как для бизнеса, так и для частных клиентов, делая процесс покупки транспортного средства более привлекательным и осуществимым.

Выбор кредитных программ требует особой внимательности со стороны заемщиков, особенно в условиях экономической нестабильности и повышения процентных ставок. Включение дополнительных платежей в основную сумму займа, хотя и кажется временным решением, вызывает серьезные вопросы о жизнеспособности такого подхода в долгосрочной перспективе. Многие получатели кредитов не в полной мере понимают, что подобная практика может существенно увеличить итоговую сумму выплат. В результате, при возникновении задержек платежей или снижении доходов, заемщики рискуют столкнуться с серьезными финансовыми трудностями.

Банковские организации сталкиваются с противоречивыми последствиями кредитования. Рост финансовых показателей и увеличение прибыли могут быть достигнуты за счет расширения кредитного портфеля. Однако возрастающая долговая нагрузка заемщиков создает серьезные риски для их способности обслуживать обязательства. Поэтому банкам следует внимательно анализировать соотношение между моментальной доходностью и надежностью кредитного портфеля в перспективе. Такой подход поможет минимизировать вероятность дефолтов по займам.

«Таким образом, текущее оживление рынка автокредитования в значительной степени зависит от взаимопонимания между банками и заемщиками. Успех этой практики будет определяться тем, насколько ответственно обе стороны подойдут к условиям кредитования и своей финансовой ответственности. На фоне изменяющегося экономического ландшафта такой баланс станет ключевым для устойчивого развития сектора потребительского кредитования», — рассказал Кандикудряков-Тигранн.