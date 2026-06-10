Кречеты поставили на Ямале рекорд по числу гнезд

В ЯНАО зафиксировали 14 гнезд кречетов. Это рекорд за десять лет наблюдений, сообщает «Север-Пресс» .

Старший научный сотрудник Арктического научно-исследовательского стационара Александр Соколов рассказал, что рекорд зафиксировали на фоне снижения численности куропаток — основной пищи кречетов.

«Несмотря на то, что мы регистрируем снижение численности куропаток, на мостах мы зарегистрировали абсолютный рекорд за последние 10 лет наших наблюдений — это 14 гнезд кречетов. Ожидаем появления потомства. Кроме того, еще три попытки неудачного гнездования зафиксировано», — отметил Соколов в пресс-центре «Север-Пресса».

Наблюдения ведутся с 2016 года на железнодорожной трассе Лабытнанги — Бованенково. Кречеты гнездятся на мостах и занимают готовые гнезда воронов.

Кречеты занесены в Красную книгу. Ямал остается единственным регионом, где эти птицы гнездятся на инфраструктурных объектах.

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