Красную площадь в Москве закроют в новогоднюю ночь
Фото - © РИА Новости
В новогоднюю ночь территория Красной площади столицы будет закрыта для посещения, сообщает ГУ МВД РФ по Москве.
Ее закроют с 18 часов 31 декабря 2025 года до 10 часов 1 января 2026 года.
Исключение составляет только «ГУМ-каток». Он будет работать в соответствии с расписанием.
