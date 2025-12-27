сегодня в 11:50

Красную площадь в Москве закроют в новогоднюю ночь

В новогоднюю ночь территория Красной площади столицы будет закрыта для посещения, сообщает ГУ МВД РФ по Москве.

Ее закроют с 18 часов 31 декабря 2025 года до 10 часов 1 января 2026 года.

Исключение составляет только «ГУМ-каток». Он будет работать в соответствии с расписанием.

Ранее РИАМО выпустило материал о том, как можно провести время на долгих январских выходных в Москве, если не хочется сидеть дома.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.