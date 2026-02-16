Красногорский филиал Музея Победы помог найти родственников военнопленных из Татарстана

Сотрудники центра сохранения памяти о советских военнопленных при Красногорском филиале Музея Победы 13 февраля установили связь с родственниками девяти красноармейцев из Татарстана, погибших в нацистских концлагерях, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Центр сохранения памяти о советских военнопленных, действующий на базе Красногорского филиала Музея Победы, обнаружил сведения о красноармейцах, погибших в нацистских концлагерях, чьи родственники проживают в Республике Татарстан. Сотрудники Центра направили запрос в архивную службу республики, чтобы установить контакт с потомками погибших.

Благодаря содействию Государственного комитета Республики Татарстан по архивному делу удалось найти родственников девяти красноармейцев, погибших в плену в годы Великой Отечественной войны. В частности, сотрудники центра связались с племянником лейтенанта Афанасия Гурьяновича Сафонова из Нижнекамска, который ранее не знал обстоятельств гибели своего дяди.

«Лейтенант Афанасий Сафонов погиб в шталаге IV-B и похоронен в Германии в городе Хоэнштайн. В персональной карточке Сафонова есть его последняя фотография, которая теперь будет храниться в семье его потомков», — рассказала директор филиала Наталья Овчарова.

Центр занимается поиском и восстановлением имен советских солдат и офицеров, погибших в нацистских лагерях смерти на территории СССР и оккупированных стран Европы. Специалисты Центра отправляют запросы в архивные службы регионов России, а благодаря публикациям в СМИ получают отклики от граждан. Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов. Подробная информация размещена на сайте Центра сохранения памяти о советских военнопленных. Контактное лицо — Светлана Панченко (panchenko@cmvov.ru).

