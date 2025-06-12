Красногорские партийцы организовали патриотический поход

В честь Дня России с рюкзаками и палками в руках партийцы и участники «Активного долголетия» прошли 8 км пути по красивейшим местам округа. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Красногорск.

«Уже вошло в добрую традицию встречать наш главный праздник страны — это День России — в спортивном настроении, в спортивном духе. И мы отправляем очередную партию наших спортсменов в увлекательное путешествие по нашим самым красивым местам, новым паркам. Они проходят маршрут, под громким названием „За здоровую Россию“», — сказал руководитель фракции «Единая Россия» в местном Совете депутатов Богдан Андриянов.

На старт вышли более 30 человек. Самому старшему участнику — 88 лет. К походу готовились тщательно. Ежедневно занимались северной ходьбой, плавали, учились правильно дышать.

Каждый такой марш-бросок для спортсменов-любителей как экзамен. Проверяют свои возможности.

Мероприятие прошло в рамках федерального партийного проекта «Старшее поколение».

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