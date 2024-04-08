«КП»: певица Анжелика Варум живет в США в роскошной квартире за 185 млн рублей

В Лос-Анжелес недавно переехала дочь Анжелики Варум и певца Леонида Агутина Елизавета. Артистка поселилась в Голливуде в квартире, которая зарегистрирована на ее мужа.

Данное жилье общей площадью 300 кв. м супруги купили в 2013 году. За квартиру отдали 1 млн 400 тыс. долларов (130 млн рублей по тогдашнему курсу). На сегодняшний день апартаменты стоят 2 млн 119 тыс. долларов (196 млн рублей). Там имеются две раздельные спальни, гардеробная и кабинет.

Жилой комплекс, где поселилась певица, расположен на берегу Тихого океана на первой линии. В доме также есть бассейн.

С 2022 года артистка очень редко появлялась на мероприятиях вместе с мужем. Ранее она высказалась против спецоперации, затем появились слухи о ее переезде. Агутин опровергал данную информацию и говорил, что считает себя патриотом. Также он пояснял, что в США летает вместе с женой, чтобы навестить дочь.