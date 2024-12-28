Коварная биометрия: чиновник улыбнулся и случайно оплатил чужой товар

Начальник Центра информатизации Калининградского института развития образования Дмитрий Кулагин на своей странице «ВКонтакте» рассказал о том, что случайно оплатил бутылку водки для другого покупателя. Позже пост был удален, сообщает Сноб .

Кулагин пояснил, что находясь в очереди, наблюдал, как мужчина перед ним пытался расплатиться. В этот момент чиновник просто улыбнулся кассирше, но вскоре заметил, что с его счета списали деньги.

По словам чиновника, терминал оказался настроен на биометрическую оплату. После непродолжительных обсуждений покупатель вернул ему деньги за купленный товар. В своей публикации он пошутил: «Цифровизация бизнеса, кажется, заполучила себе злостного противника в моем лице».

Позднее Кулагин удалил пост, отметив, что ситуация вызвала интерес у «недобросовестных журналистов, решивших сделать из нее побольше хайпа».