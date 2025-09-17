Кортеж с полицейскими Mercedes и «Геликом» с инициалами Кадырова попал на видео

Военный блогер Алексей Живов показал видео с проездом кортежа люксовых автомобилей, во главе которого ехали полицейские машины марки Mercedes и джипы с госномерами КРА (инициалы главы Чечни — Кадырова Рамзана Ахматовича). Кадры, взятые с просторов соцсетей, военблогер опубликовал в личном Telegram-канале .

В ролике можно заметить масштабный кортеж с «мигалками», впереди которого едут три немецкие иномарки, используемые дорожной постовой службой. Позади полиции мчались автомобили Mercedes-Benz G-класса («Гелики») и джипы, на которых в том числе были номерные знаки КРА 001. У некоторых участников кортежа не было госномеров, но у других имелись и прочие необычные номера — ООО, МММ, ККК, УУУ. В колонне также передвигались спорткары Lamborghini.

Многие из автомобилей-участников кортежа имели черный цвет и тонировку. Оператор успел запечатлеть около 70 транспортных средств, в том числе машин ДПС, после чего остановил съемку.

У многих автомобилей на госномерах числился 95-й регион — Чеченская Республика.

«Обычная свадьба в Чечне», — написал автор Telegram-канала «Живов Z».