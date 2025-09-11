Королеву предложили присвоить звание «Город трудовой доблести»

Ветераны Королева предложили присвоить наукограду почетное звание Российской Федерации «Город трудовой доблести». Инициативу городского Совета ветеранов поддержали глава города Игорь Трифонов и депутаты округа. Звание присваивается городам, жители которых внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

В число таких городов входит и Калининград-Королев. В годы войны здесь ни на минуту не прекращалось создание новых образцов вооружения, выпуск самых разных видов военной и гражданской продукции.

На территории города работали завод № 380, который занимался ремонтом поврежденных в боях самолетов, завод № 455 (сегодня — Корпорация «Тактическое ракетное вооружение»), выпускавший оборудование для фронтовой авиации. Болшевский машиностроительный завод изготавливал мины различного назначения, а фабрики «1 Мая» и «Передовая текстильщица» производили парашютную ткань, шинельное сукно, военное обмундирование для бойцов.

В августе 1942 года в Калининграде-Королеве организовано Центральное артиллерийское конструкторское бюро — знаменитое «КБ Грабина», в котором разрабатывались противотанковые пушки, орудия для танков и самоходных установок. Самая знаменитая из них — 100-мм. противотанковая пушка БС-3, которая пробивала броню немецких «Тигров» и «Пантер», за что у советских артиллеристов получила прозвище «Зверобой».

На всех предприятиях самоотверженно трудились жители города. Рабочие, среди которых было много женщин и подростков, оставались в цехах по две-три смены подряд. Весь город жил единым стремлением — «Все для фронта, все для Победы!».

Увековечить трудовой подвиг жителей, которые внесли огромный вклад в общее дело Победы, — главная цель инициативы ветеранов Королева. Необходимые документы уже подготовлены и успешно прошли экспертизу. Теперь ходатайство направится в Российский организационный комитет «Победа» и президенту Российской Федерации Владимиру Путину.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.