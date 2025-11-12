«Королева марафонов»: против Блиновской могут возбудить еще одно дело

Новые подробности появились в нашумевшем деле о мошенничестве «королевы марафонов» Елены Блиновской: финансовая управляющая по банкротству Мария Ознобихина подала иск на 132 миллиона рублей против помощницы Блиновской Лилии Орленко, сообщает RT .

Эти деньги Орленко переводили со счетов, которые занимались организацией «марафонов желаний». Проверка всех сделок Блиновской может привести к новым уголовным делам.

Орленко и Блиновскую связывала не только крепкая дружба, но и совместное дело. Когда в отношении популярной блогерши началось судебное разбирательство по уголовной статье, Орленко предпочла не укрывать ее действия и дала показания в суде, поддержав обвинение.

В своих показаниях Орленко подчеркнула, что Блиновская и ее команда систематически использовали разные юридические лица для проведения финансовых операций между своими предприятиями. При этом формальными директорами этих организаций значились доверенные лица, а фактическое управление оставалось за самой «королевой марафонов».

