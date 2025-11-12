«Королева марафонов»: против Блиновской могут возбудить еще одно дело
Новые подробности появились в нашумевшем деле о мошенничестве «королевы марафонов» Елены Блиновской: финансовая управляющая по банкротству Мария Ознобихина подала иск на 132 миллиона рублей против помощницы Блиновской Лилии Орленко, сообщает RT.
Эти деньги Орленко переводили со счетов, которые занимались организацией «марафонов желаний». Проверка всех сделок Блиновской может привести к новым уголовным делам.
Орленко и Блиновскую связывала не только крепкая дружба, но и совместное дело. Когда в отношении популярной блогерши началось судебное разбирательство по уголовной статье, Орленко предпочла не укрывать ее действия и дала показания в суде, поддержав обвинение.
В своих показаниях Орленко подчеркнула, что Блиновская и ее команда систематически использовали разные юридические лица для проведения финансовых операций между своими предприятиями. При этом формальными директорами этих организаций значились доверенные лица, а фактическое управление оставалось за самой «королевой марафонов».
