Концерт ко Дню народного единства прошел в Раменском

Акция-концерт, посвященная Дню народного единства, прошла в ДК «Победа» в Раменском муниципальном округе. Об это сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Мероприятие собрало порядка 600 человек, среди которых была молодежь, ветераны, участники специальной военной операции, ветераны боевых действий, фронтовые волонтеры, семьи бойцов, находящихся сегодня на переднем крае, представители депутатского корпуса, кадеты и воспитанники военно-патриотического клуба «Барс».

Представители Ассоциации ветеранов СВО Раменского муниципального округа также стали участниками акции-концерта, направленной на поддержку российских военнослужащих.

Организатором мероприятия выступил коллектив ДК «Победа».

Концерт прошел при поддержке Комитета по культуре и туризму администрации Раменского округа, Ассоциации ветеранов СВО, Гжельского отделения Союза ветеранов боевых действий, местного отделения Комитета семей воинов Отечества и ВПК «Барс».

Юноши и девушки с большим энтузиазмом собирали и разбирали автоматы Калашникова, учились плести маскировочные сети, отливать окопные свечи. Кто-то принес гуманитарную помощь, кто-то своими руками сделал сувенир, который отправится на фронт и станет добрым напоминанием о том, что бойцов ждут дома.

Семьи участников СВО творчески провели время, участвуя в мастер-классах. Также им вручили ценные подарки. Особенно рады были дети.

С ветераном СВО смогли пообщаться кадеты, участвуя в обсуждении на площадке, где проходили «Разговоры о важном». Эмоции в этот день переполняли всех гостей ДК «Победа», в том числе и от выступлений артистов, которые покорили многих своими номерами.

Руководитель Ассоциации ветеранов СВО Раменского муниципального округа Александр Кулик наградил фронтовых волонтеров за помощь фронту. «Эта поддержка очень важна для ребят. От всего сердца хочу сказать спасибо всем, кто не жалеет своего времени, сил и средств для парней, день ото дня приближающих нашу Победу», — подчеркнул Александр Кулик.

