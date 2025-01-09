Контроль безопасности на реках и водоемах Москвы усилен из-за оттепели

На реках и водоемах, расположенных на территории Москвы, из-за оттепели усилили контроль безопасности со стороны спасателей, сообщил заммэра города по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«Сотрудники поисково-спасательной службы на водных объектах работают в усиленном режиме, чтобы предотвратить возможные происшествия на воде. Из-за резкого повышения температуры лед на водной акватории меняет структуру, поэтому выходить на него крайне опасно», — заявил Бирюков.

Он призвал горожан к аккуратности: при прогулках у воды нужно внимательно следить за детьми и домашними животными.

Вице-мэр напомнил о замерах толщины льда, которые регулярно проходят на акватории Москвы-реки и внутренних водоемах. Места несанкционированного выхода на лед, зимнего купания и рыбалки взяты на особый контроль.

«Спасатели круглосуточно патрулируют водные акватории на судах на воздушной подушке, всего задействовано свыше 25 единиц такой техники», — отметил Бирюков.

По словам заммэра, такие суда, двигаясь по льду или воде, способны развивать скорость 50-80 км/ч. Кроме того, на них есть различные средства спасения.

Зимой за безопасностью на столичных водоемах следят сотрудники 25 поисково-спасательных и 1 пожарно-спасательной станции Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах. Это более 500 специалистов.