Контрактники Подмосковья получают самые большие выплаты по стране

Ежедневно в подмосковной Балашихе молодые парни и мужчины заключают контракт с Минобороны и отправляются защищать Родину, власти страны не остаются в стороне и достойно оплачивают труд военнослужащих, а также оказывают поддержку после их возвращения домой по той или иной причине.

В настоящее время единовременная выплата контрактника составляет не менее 800 тысяч рублей. Эта сумма складывается из двух составляющих: региональной и государственной поддержки. При этом бойцы, заключившие контракт именно в Московской области, получают самые высокие выплаты.

При выполнении боевых задач в зоне СВО контрактники получают от 210 тысяч рублей каждый месяц. Также есть суточные надбавки за особые задания и дополнительные стимулирующие выплаты до 1 миллиона рублей в год, а также 100% компенсация военной пенсии, выплаты за получение государственных и ведомственных наград.

Подопечный фонда «Орион», ветеран СВО Александр Жоглов рассказал, как живет после возвращения домой из зоны боевых действий, где потерял ногу. Молодой человек не остался без поддержки, прошел реабилитацию, получил спортивный модуль и смог с его помощью встать на вейкборд, а затем даже выполнить несколько трюков. Участник боевых действий ведет активный образ жизни и остается благодарен за такую возможность.

Спортивный модуль для Жоглова изготовили специально по его параметрам. До того, как встать на вейкборд, ветеран СВО активно тренировался на баланс-борде.

Государство не остается в стороне и оказывает помощь не только бойцам СВО, но и их семьям. Близкие военнослужащих получают ряд льгот: дети могут бесплатно питаться в школах, летом отдыхать в загородных лагерях, подростки — поступать в вузы страны без экзаменов, а жены — получать дополнительное образование и психологическую помощь.

Семьи участников СВО получают право оформить льготную ипотеку, а также на широкий спектр дополнительных федеральных и региональных льгот и гарантий.

Пункт отбора бойцов в Балашихе

Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

Пойти на службу по контракту в Московской области достаточно просто. Для этого следует обратиться в специальный центр, который работает в Балашихе на Восточном шоссе, владение 2. Узнать подробности можно по телефону 8 (495) 990-77-77 или найти ответ на сайте контрактмо.рф.

Подмосковье и Минобороны России тесно сотрудничают, уделяя особое внимание бойцам и их семьям.

«Важно уделить максимальное внимание тому, кто подписывает контракт, кто, соответственно, будет защищать нашу страну. Для этого нужна экипировка, для этого нужны навыки ведения боя. В общем, все необходимые мероприятия мы там предусматриваем, в том числе и боевое слаживание — ребята знакомятся, обмениваются опытом там. Все это имеет значение», — сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.