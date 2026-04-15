Контакт-центр Подмосковья принял более 9 тыс обращений с начала года

Единый контакт-центр по вопросам ветеринарии в Московской области с начала года обработал более 9 тысяч обращений от владельцев животных, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В среднем операторы принимают от 50 до 120 звонков в день. Жители обращаются по вопросам содержания и ухода за питомцами, оформления ветеринарных документов и поиска ближайшей государственной ветклиники. Сначала обращения принимает голосовой помощник «Вита», который отвечает на типовые вопросы и при необходимости переводит звонок профильному специалисту.

Чаще всего на горячую линию звонят по вопросам регистрации домашних животных, вакцинации, записи к ветеринарному врачу и поиска пропавших питомцев. Востребованы также консультации по работе в федеральных системах «Аргус» и «Меркурий», а также разъяснения о действиях при укусах животных.

Отдельное направление — оформление ветеринарных справок для перевозки животных по России и за рубеж. Документ подтверждает, что питомец прошел осмотр, здоров и может безопасно путешествовать. Контакт-центр работает круглосуточно, в ночное время звонки принимает «Вита». Связаться со специалистами можно по телефону +7 (495) 668-01-25.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что за последние годы Подмосковье существенно внедрило «цифру» в различные отрасли — здравоохранение (запись к врачу, телемедицина, планшеты для работы бригад скорой помощи), общественный транспорт (безналичная оплата, возможность видеть, когда придет автобус), образование (запись в школу или детский сад, школьный дневник). Все эти функции очень удобны людям.

«Обратная связь от жителей, которая стоит во главе угла, позволяет сегодня в Московской области видеть актуальную карту, актуальное меню проблем каждого населенного пункта. Это позволяет власти оперативно реагировать», — сказал Воробьев.