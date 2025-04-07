Конкурс профмастерства среди лиц с ОВЗ состоялся в техникуме Люберец

В Люберецком техникуме имени Героя Советского Союза, летчика-космонавта Ю. А. Гагарина состоялся конкурс профессионального мастерства среди людей с ограниченными возможностями здоровья. Мероприятие состоялось в рамках деловой программы XI Московского областного чемпионата «Абилимпикс». Об этом сообщает пресс-служба администрации Люберец.

«Люберецкий техникум имени Ю. А. Гагарина уже шестой раз стал площадкой проведения компетенции «Оператор беспилотного летательного аппарата». В соревнованиях приняли участие 12 школьников и студентов среднего профессионального образования из Сергиева Посада, Химок, Красногорска, Реутова, Щелково и Люберец, которые соревновались в управлении дронами», — отмечается в сообщении.

Участники чемпионата демонстрировали свои знания в различных областях, таких как воздушная навигация, авиационная метеорология, аэродинамика и устройство беспилотных летательных аппаратов. Также они выполняли задачи в FPV-симуляторе, осуществляли аэросъемку в ручном режиме, проходили полетные испытания с облетом препятствий, собирали полетные данные и выполняли точную посадку.

В категории «Школьники» первое место завоевал Егор Нестеренко из школы № 20 города Красногорска. В категории «Студенты» Даниил Ковалев из техникума имени Ю. А. Гагарина занял почетное второе место.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что с началом нового учебного года в регионе увеличится число учащихся по федеральной программе «Профессионалитет», так как заработают еще 7 соответствующих кластеров. В настоящее время по программе «Профессионалитет» обучение проходят более 6 тысяч учащихся. Это образовательная программа подготовки кадров, разработанная для средних специальных учебных заведений России.